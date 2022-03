Lozano a sinistra al Bentegodi, Spalletti fa le prove per il post Insigne?

Spalletti dovrebbe portare diverse novità ai titolari nel match del Bentegodi, per dare una scossa alla squadra che contro il Milan è sembrata svuotata. Una delle idee più interessanti non può che essere Lozano spostato a sinistra, al posto di Insigne, di nuovo alle prese con noie fisiche. Si deve sempre tenere a mente che il Chucky ha da sempre giocato su entrambe le fasce, solo a Napoli è stato portato stabilmente sulla destra data la presenza di Insigne. Inutile ricordare che Insigne a giugno lascerà Napoli, e il ruolo di ala sinistra sarà libero. Quale migliore occasione, dunque, per valorizzare uno dei maggiori investimenti del club?

Fino ad ora le sue prestazioni non saranno state sempre costanti, ma questa potrebbe essere la svolta, già da oggi a Verona. Potrebbe ritrovarsi a non subire l’alternanza con Politano, avrà più chance di accentrarsi col destro e vedere la porta, magari ritrovando il feeling col goal. A questo proposito, tra l’altro, è interessante notare come tutti i goal di Lozano in Serie A quest’anno siano arrivati in trasferta: Udine, Firenze e Bologna (doppietta). Si può solo dunque sperare che oggi pomeriggio anche Verona venga aggiunta alla lista, parola al campo.

