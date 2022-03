Lobotka: “Lotteremo e vedremo come finirà”

Nel pre-partita di Napoli-Milan, il centrocampista azzurro Stanislav Lobotka è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare della sfida con il Milan:

“Mi piace giocare con Fabian che è il tipo di giocatore che vuole sempre il pallone. Voglio solo giocare, divertirmi e far felici i tifosi. Non sarà battaglia con Kessié ma con tutti, loro hanno grandi giocatori. Lotteremo e vedremo come finirà“.

