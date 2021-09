Lo Monaco: “Per ADL sarà difficile eguagliare Ferlaino.”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo:

“Ferlaino a Napoli? La storia va rispettata, ha vinto due scudetti ed è stato l’unico a riuscirci da presidente degli azzurri. La gestione De Laurentiis? Finora non ha conquistato titoli importanti, ma il suo obiettivo mi sembra più quello di tenere il bilancio in attivo, mantenendo la squadra a un livello comunque alto. Il modus operandi di Preziosi al Genoa? Non è l’unico che agisce in questo modo, ci sono tanti presidenti che hanno ‘amici del cuore’ in grado di garantirne la sostenibilità attraverso operazioni discutibili. Le società si stanno impoverendo sempre di più, mentre i procuratori si arricchiscono a dismisura. I presidenti vogliono essere padroni del proprio destino e il ruolo dei dirigenti è divenuto ormai marginale. Se si continua così, tra 7-8 anni il sistema calcio imploderà”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati