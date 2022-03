Le reazioni della stampa e del Napoli allo striscione dei tifosi veronesi.

Quello striscione esposto, e anche firmato, da parte dei tifosi dell’Hellas Verona fuori al Bentegodi prima della partita ha fatto (ed era inevitabile) molto scalpore. Molti sono stati i commenti dei giornalisti in merito all’ennesimo atto di odio, aggravato dal richiamo agli agghiaccianti fatti che stanno accadendo in Ucraina.

Tuttosport: “Iniziativa che non ha nulla a che spartire con il sentire della città”

Il commento apparso sull’edizione odierna di Tuttosport: “Si tratta di un’incitazione a Russia e Ucraina (di cui compaiono le bandiere) a bombardare Napoli, la città riconoscibile dalle coordinate inserite nello striscione. Un becero messaggio che ha scatenato un inferno sui social, con Verona ancora una volta presa da mira per colpa di un’iniziativa che non ha nulla a che spartire con il sentire della città e della società. Proprio ieri infatti il parcheggio del Bentegodi è stato adibito a raccolta di viveri per le zone colpite dalla guerra, a testimonianza di quanto a cuore sia la situazione ucraina. Ma non solo, Anche durante il riscaldamento i giocatori del Verona hanno indossato una maglietta inneggiante alla pace, per esplicita volontà della società del presidente Maurizio Setti“

Criscitiello: “Tutta la città, la politica e la società devono prendere seriamente le distanze”

Michele Criscitiello si è espresso nel suo editoriale su Tuttomercatoweb: “Non va più bene dire ‘erano 4 scemi che non rappresentano una città intera‘. Ora, davvero, basta. Verona si assuma le proprie responsabilità. Le colpe non sono solo dei teppisti terroristi che pensano, preparano ed espongono uno striscione di quel tipo. Indecente, alla luce di quello che sta accadendo in Ucraina. Cosa volete dimostrare? Cosa volete augurare? Che in una città come Napoli bisogna attaccare la gente di Napoli per vedere le stesse immagini di Kiev con donne e bambini morti in strada e gente senza una casa?

4 deficienti non rappresentano Verona, vero, ma tutta la città, la politica e la società devono prendere seriamente le distanze. Oggi, non domani. Anche perché, nel 2022, al tempo dei social chi ride e chi pubblica quelle cose significa che la pensa come i terroristi che quello striscione l’hanno scritto. Deve intervenire la Procura federale ma anche la Procura della Repubblica. Nelle città siamo pieni di telecamere è impossibile non risalire a questi delinquenti. Le liti in campo, gli sfottò, i cori, ci stanno. Non siamo Santi e neanche finti preti. Lasciamoci l’essenza del calcio ma peccato che questo non sia calcio ma solo uno schifo al quale assistiamo troppo spesso in una città bella come Verona. Peccato che alcuni veronesi siano ancora in circolazione a piede libero. Poi, però, siate coerenti e non prenotate le vostre vacanze a Ischia e Capri”.

E il Napoli?

Non è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale da parte del club e dei vertici della società. Spalletti ha risposto in merito alla questione nella conferenza post partita: “Questa gente non deve più entrare negli stadi, è un principio che va tutelato: le partite devono appartenere ai giovani, alle famiglie e bisogna farla finita”.

Sempre nel post partita, anche Koulibaly, sempre più capitano azzurro, ha dimostrato la sua vicinanza al popolo napoletano, con una storia instagram.

