Le certezze del Napoli di Spalletti

Il Napoli di Luciano Spalletti ha iniziato la nuova stagione nel miglior modo possibile, ossia vincendo le prime due partite contro il Venezia e contro il Genoa. La squadra azzurra, che ha effettuato due sessioni di ritiro, la prima a Dimaro e la seconda a Castel di Sangro, è in rampa di lancio per dare il via all’annata 2021-22. Il tecnico toscano, tornato ad allenare dopo due anni in naftalina in seguito all’esperienza all’Inter, è pronto per ripartire dal campo dopo aver guidato la sua nuova squadra durante un’estate nella quale non è arrivato nessun rinforzo di spessore. Dopo aver provato come modulo sia il 4-2-3-1 sia il 4-3-3, l’ex allenatore nerazzurro sembra voler optare per il secondo modulo, almeno da quanto visto finora. Tuttavia, quel che è chiaro è che in questo momento punta su alcuni uomini chiave. Il primo è senza dubbio Kalidou Koulibaly, che ha sempre ammesso di stare bene a Napoli e per il quale la società ha rifiutato tante offerte importanti.

Il difensore senegalese, secondo capitano dietro Lorenzo Insigne, è uno dei simboli del Napoli che secondo le scommesse sul calcio più aggiornate del momento potrà puntare a qualificarsi alla prossima Champions League nella stagione attuale. Arrivato sotto il Vesuvio nell’estate del 2014 come grande scommessa, il difensore numero 26 cresciuto nel Nord-est della Francia non solo è il pilastro della retroguardia ma è anche un leader dal punto di vista comportamentale. Arrivato a 30 anni, Koulibaly sa di avere una responsabilità importante come giocatore azzurro. Insieme a lui vi è un altro giocatore classe 1991 che è chiamato a trascinare la squadra. Parliamo, ovviamente, di Lorenzo Insigne, napoletano verace e capitano di una squadra che ha in lui anche il leader tecnico. Regista offensivo e ala sinistra di estremo valore, il numero 24 azzurro si appresta a disputare la sua stagione consecutiva numero dieci con la società partenopea. Nonostante ad agosto sia stato al centro di molte voci di mercato, Insigne è focalizzato a offrire il massimo rendimento per quella che da sempre è la sua squadra del cuore e che adesso rappresenta meglio di chiunque altro. Dotato di un gran talento palla al piede, il ragazzo di Frattamaggiore vorrà anche puntare a battere il record di goal col Napoli che in questo momento appartiene al suo compagno di squadra Dries Mertens, che vanta 25 reti in più.

Oltre a Koulibaly e a Insigne, Spalletti punterà molto anche sull’estro e sulla qualità di Piotr Zielinski, centrocampista offensivo che l’anno scorso ha vissuto la sua migliore stagione di sempre in Serie A. Abile a inserirsi in attacco e a calciare da fuori con grande precisione, il polacco sarà un’arma importante per l’allenatore toscano, il quale confida in lui per fare da tramite tra il centrocampo e l’attacco. Sarà dunque su questi tre giocatori che Spalletti farà leva per poter ottenere i migliori risultati con il suo Napoli, una creatura che ha già dimostrato di poter fare bene in questo inizio di torneo nazionale.

