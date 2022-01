La Roma femminile passa a Cercola nel finale: 0-1

Il Napoli Femminile ha lottato con determinazione fino al 96’ ma la Roma ha vinto di misura nel finale con una rete di Haavi sugli sviluppi di una punizione. Buona prestazione delle azzurre che inseguono l’Empoli a quattro punti di distanza.

Con Erzen che non è riuscita a recuperare, Chatzinikolaou vittima di un problema ad un ginocchio e Zavarese che si sta “”negativizzando”, Domenichetti e Castorina hanno scelto Abrahamsson come terzino destro confermando Golob e Mauri nell’asse centrale completato da Soledad (chiamata a tanto lavoro sporco).

Primo sussulto giallorosso con Giugliano, destro parato dall’ex di turno Baldi (all’esordio in azzurro). Miracolosa Baldi al 10’ su mancino all’angolino di Serturini (tra le più vivaci in assoluto). Copia e incolla poco dopo con il diagonale destro di Paloma “sporcato” dalle dita di Baldi. Al 19’ proteste Napoli per un contatto in area ospite tra Pettenuzzo e Popadinova. Più equilibrata la seconda parte di frazione con Severini sugli scudi e Baldi ancora protagonista su Serturini. Ripresa al via senza cambi e con la Roma che ha alzato il ritmo (parata di Baldi su Andressa). Tanta pressione e poche conclusioni fino al 37’ quando su punizione di Glionna c’è stata l’ennesima grande parata di Baldi con Haavi che di testa ha messo in rete sulla respinta. La reazione del Napoli si è concretizzata nel destro di Goldoni nel recupero, bloccato a terra da Lind, e nel colpo di testa di Di Marino svanito in alto come le speranze azzurre.

NAPOLI FEMMINILE – AS ROMA 0-1

NAPOLI FEMMINILE (4-2-3-1) Baldi; Abrahamsson, Di Marino, Golob, Awona; Mauri (dal 20’ s.t. Sara Tui), Severini; Acuti (dal 40’ s.t. Pinna), Colombo (dal 20’ Goldoni), Popadinova (dal 30’ s.t. Errico); Soledad (Aguirre, Garnier, Corrado, Toniolo, Caputo). All.: Domenichetti

AS ROMA (3-5-2) Lind; Di Guglielmo, Linari, Pettenuzzo; Serturini (dal 30’ s.t. Pirone), Bernauer (dal 13’ s.t. Glionna), Giugliano, Greggi, Haavi; Lazaro, Greggi (Ceasar, Corelli, Borini, Pacioni, Bergesen, Battistini, Petrara) All.: Spugna

MARCATORI: Haavi (R) 36’ s.t.

ARBITRO: Angelucci di Foligno (Basile-Carrelli/Tropiano)

Note: ingresso gratuito a Cercola, spettatori 300 circa. Giornata di sole, terreno sintetico. Amm.: Abrahamsson, Sara Tui (N), Pettenuzzo (R) Rec.: 1’ p.t., 5’ s.t.

Direttore di Persemprenapoli.it Giornalista, telecronista e radiocronista sportivo, conduttore e autore di programmi radio e tv

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati