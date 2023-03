La Marca sulle multiproprietà: “DeLa costretto a cedere una tra Napoli e Bari”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La Marca, avvocato ed esperto in diritto sportivo.

Considerazioni sulla sconfitta del Napoli contro la Lazio?

“Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto ma nell’arco di una stagione partite del genere ci possono stare. È una sconfitta che per certi versi potrebbe rivelarsi salutare visto che questo passo falso potrebbe essere un ulteriore stimolo per una squadra che sino a questo momento ha lasciato ben poco agli avversari. È chiaro che dal punto di vista tattico quando la squadra non è brillante e non riesce a produrre alla perfezione il suo calcio bisogna trovare un’alternativa alla fonte di gioco del Napoli. Lobotka soprattutto nel primo tempo è stato schermato in maniera magistrale dal canovaccio orchestrato da Sarri. Bisogna anche precisare che lo stesso Sarri, uno degli allenatori più integralisti sul piano tattico del nostro calcio per affrontare questo Napoli, ha dovuto modificare completamente la sua idea calcio, presentando una Lazio all’ “italiana” al Maradona. Solo un episodio poteva in qualche modo favorire i biancocelesti. Come poteva essere la palla inattiva spizzata da Vecino o come poi è accaduto in occasione dell’eurogol realizzato dallo stesso uruguagio su un difettoso rinvio di Kvaratskhelia”.

Un doveroso passaggio su Napoli e Bari, come procede la questione multiproprietà?

“Mi auguro in primis che il Bari possa raggiungere il più presto possibile la Serie A, è una piazza che merita di ritornare nel grande calcio. Dal punto di vista della giustizia sportiva in estate il Consiglio Federale della Figc ha stabilito con la norma transitoria dell’articolo 16-bis delle NOIF che le partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado, dovranno essere risolte prima dell’inizio della stagione sportiva 2028/2029. La stessa norma evidenzia come le partecipazioni in più società del settore professionistico facenti parti della stessa categoria dovranno essere risolte entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza. Pertanto sulla base di quanto indicato è chiaro che in caso di promozione del Bari in A, la famiglia De Laurentiis sarà costretta a cedere una delle sue proprietà calcistiche“.

Similitudini tra la sconfitta del Napoli e quella della Juventus?

“La Juventus ha giocato un’ottima partita a Roma ed avrebbe meritato almeno il pari con i giallorossi. Difatti è stata una delle sfide in questo campionato dove i bianconeri hanno prodotto maggiormente in fase offensiva. La Roma non è stata mai veramente pericolosa. Solo un jolly pescato da Mancini ha permesso all’undici di Mourinho di portarsi a casa il massimo della posta in palio. Il vero motivo di preoccupazione, in questo momento, sono le difficoltà che sta riscontrando Dusan Vlahovic. Però deve essere sostenuto visto che la Juventus ha bisogno di ritrovare il primo possibile un giocatore del suo potenziale. Per certi versi Napoli-Lazio e Roma-Juventus sono state partite simili. Le romane hanno cercato di incartare gli avversari, riuscendo a sfruttare in maniera cinica quei pochi episodi che si sono materializzati. Difatti Napoli e Juventus per larghi tratti hanno dominato le rispettive sfide”.

In ottica salvezza, buon punto quello strappato dalla Salernitana in casa della Sampdoria?

“La priorità era di non perdere. Con il pari tra Spezia e Verona la distanza dalla zona retrocessione è rimasta invariata ma con una giornata in meno a disposizione per dirette rivali della Salernitana. La prova dei granata è stata da squadra matura. Ha badato al sodo, e soprattutto Paulo Sousa è stato bravo a gestire la gara, riducendo al minimo i rischi. Un altro aspetto positivo è sicuramente il fatto che la Salernitana per la seconda partita fila è riuscita a mantenere la porta inviolata. È un aspetto da non trascurare visto che da questo punto di vista i granata avevano dimostrato delle evidenti difficoltà.

È chiaro che la Salernitana sarà attesa lunedì prossimo da un incontro proibitivo con il Milan. Avrà almeno il vantaggio di affrontare i rossoneri dopo l’impegno di Champions che sicuramente toglierà energie mentali e fisiche ed inoltre potrà con questi giorni a disposizione far recuperare la migliore condizione alle due stelle della squadra: Mazzocchi e Dia”.

