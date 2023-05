La convivenza forzata logora. Spalletti e Giuntoli in fuga?

La nave è in porto, ormeggiata e l’equipaggio è sceso a far festa, le taverne sono piene.

Festeggia De Laurentiis, Spalletti, Giuntoli e la squadra. Il problema è che ognuno festeggia per sé e la nave sebbene ormeggiata con tutti i cardini del caso, pare sola.

La nave più bella del campionato già messa da parte? Non è vero ma pare.

Possibile che armatore, comandante ed ammiraglio siano così lontani? Ingaggio? Progetti futuri o reale compatibilità?

La convivenza logora anche quando si vince. Napoli è destinata a vivere di fasi e parentesi estemporanee?

Lo scopriremo poco a poco ma lo “spettacolo” di silenzi e mezze frasi certo non aiuta.

I silenzi distruggono. Serve parlarsi sempre. Schiettamente. Apertamente. Mettendo sul tavolo, onestamente, desideri, sentimenti e sensazioni. È importante in ogni contesto di vita.

In famiglia, in azienda, ovunque.

A De Laurentiis la prima mossa. Spalletti e Giuntoli la successiva.

