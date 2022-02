La conferenza di Spalletti: “Loro più forti di noi, dispiace per i tifosi.”

Le dichiarazioni che Luciano Spalletti ha rilasciato in conferenza stampa al termine di Napoli-Barcellona.

Questa sconfitta può avere ripercussioni psicologiche?

Non lo so questo bisogna valutarlo, però bisogna anche essere obiettivi: al di là di qualche episodio dove noi ci potevamo atteggiare in maniera differente, loro sono più forti di noi, poi ci possono essere anche dei dettagli. Perché quelle che sono le valutazioni delle forze, poi tutti a disposizione e quelli che giocano sono in condizione perché si sono allenati con con dei ritmi normali. Io sono meno bravo di Xavi e lui ha vinto la partita. Però sono bravo per cui sono realista e poi vado a non essere ancora peggiorato per quello che è il mio livello di allenatore da quella che è stata la sua vittoria contro di me, stasera la la gestisco nella maniera corretta, che sono di livello inferiore ti faccio i complimenti e anche il regalo (ride ndr.).

Si aspettava un atteggiamento diverso dai ragazzi?

Stasera è andato un po’ tutto storto da un punto di vista degli episodi, o perlomeno se abbiamo commesso qualche errore loro sono stati bravissimi a sottolinearlo andando a prendere il portatore. Quando siamo rientrati in partita sul 2-1, che c’è stato forse il momento dove avevamo ricreato equilibrio e distanze giuste in campo, abbiamo preso subito il 3 a 1.

Noi nella costruzione abbiamo evidenziato coraggio, si è tenuta anche troppo lì la palla, è stato un eccesso: in alcuni momenti abbiamo gestito la palla nella costruzione dove si doveva andare a trovare uomo a trequarti, però un po’ per la velocità di come ti vengono addosso, un po’ perché non siamo riusciti ad accorgerci, ad avere il flash, oppure andare a trovare l’appoggio di Osimhen. Per cui è stata una partita difficile dove abbiamo trovato un Barça in grandissima condizione e dobbiamo accettarlo. Ci dispiace soprattutto il risultato, ma anche perché stasera è arrivato il clima Napoli, ci avevamo messo molto ad aver riportato tutti allo stadio come le serate belle e poi non aver potuto gestire meglio la partita, ci dispiace doppiamente.

Cos’è successo nel primo goal?

Volevamo fare questo scambio così da chiamare due uomini fuori, ce la siamo giocata a male, c’è stato un malinteso. Loro sono partiti forte, c’era possibilità di mettere tutto a posto facendo quel fallo tattico che poi ti riordina e ti permette di essere in equilibrio, non ci siamo riusciti. Attraverso la velocità che hanno di ribaltamento delle azioni, se prendono vantaggio di superiorità numerica, poi in campo aperto così sono bravi portarlo fino in fondo davanti al portiere. Sono cose che succedono e che bisogna gestire, perché poi a volte muovendola su calcio d’angolo ci abbiamo fatto gol…

Sono stati ingenerosi i fischi su Insigne?

Secondo me sì, perché poi anche stasera il calciatore ha fatto vedere di tenerci, di fare le cose seriamente. Anche fare gol su rigore non è facile. Allora si accorge delle difficoltà anche a fare goal su calcio di rigore in queste partite qui. Io li ho letti più come una reazione del dispiacere che poi il ragazzo vada via, sono reazioni al contrario dei sentimenti reali.

La squadra nel tempo ha perso aggressività?

No, ci sono delle partiche che per un addizionarsi di particolari, non ti vengono a combaciare con quelle che sono le tue caratteristiche e li dovresti essere più bravo a riuscire ad avere un atteggiamento differente e a volte non ce la fai. Può dipendere da molti fattori, però nell’ultima partita e in quella di Cagliari è stato quello lì. Stasera noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare da un punto di vista lì di tentativo di fare la partita. Poi ci sono stati questi episodi che ci sono montati addosso, noi abbiamo sbagliato molto più di loro.

Il Napoli è l’unica big fuori da entrambe le coppe a Febbraio

Abbiamo perso delle partite… che andrebbe valutato il momento di come poi sono successe queste situazioni. Non vedo un messaggio definitivo: a fine campionato si tirano le somme. Ora c’è da prendere atto di quello che succede facendo dell’analisi in maniera corretta, senza lasciarsi travolgere o coinvolgere troppo emotivamente perché ci giochiamo ancora tanto oggi alla fine.

