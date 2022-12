Jorginho-Napoli: perché è utopia

Jorginho è stato uno dei cardini del Napoli di Sarri. Pur non avendo titoli in azzurro, l’italo-brasiliano ha lasciato un ricordo straordinario. Nel 2018 è passato al Chelsea, vincendo due titoli in Europa. Ha conquistato inoltre l’Europeo con la nazionale italiana, arrivando terzo al Pallone d’oro.

Adesso il suo contratto è in scadenza e si sta guardando intorno. Alcune testate hanno lanciato la notizia di un suo desiderio di tornare al Napoli dopo cinque anni. Rimane un’ipotesi estremamente improbabile, per motivi non troppo difficili.

Il ragazzo ha rifiutato il rinnovo con il Chelsea, chiedendo cifre superiore ai 10 milioni di euro. Attualmente ne guadagnerebbe circa 6. Si parla addirittura di una possibilità di spalmare il suo ingaggio in 5 anni in vista di un ritorno in azzurro. Ciò cozzerebbe con le richieste del giocatore avanzate nelle scorse settimane. Perché di punto in bianco dovrebbe cambiare radicalmente idea?

Ammesso e non concesso che ciò sia vero, ADL non ha mai amato i cavalli di ritorno. Jorginho è ancora un top player, ma ha 31 anni e nell’ultimo periodo non ha certo reso ai suoi migliori standard. Il rischio di prendere un giocatore che, quando inizierà il prossimo campionato, sarà vicino ai 32 anni è decisamente alto.

In più, nel ruolo gioca un certo Lobotka. Lo slovacco ha appena rinnovato. I due non hanno caratteristiche uguali ma occupano la stessa posizione nello scacchiere di Spalletti. I candidati ad andare via sono altri, ma certamente Jorginho non occuperebbe la slot di Demme tantomeno quella di Zielinski.

Per questi tre motivi, le possibilità di un ritorno in azzurro sono davvero basse. A questo punto è decisamente più concreto lo scenario di un ritorno in Italia ma in altri club. Ciò dipenderà naturalmente dalle cessioni. A meno che non vi sia un ritorno di fiamma con il City, grazie all’intercessione di Guardiola, che non ha mai smesso di adorare l’italo-brasiliano…

