Zielinski: “Dobbiamo assolutamente credere nello scudetto”

Siamo agli sgoccioli della sosta per le nazionali, dove molti giocatori europei hanno potuto finalmente fermarsi, e si è concluso il mercato di riparazione.

In attesa di tornare in campo, ieri, Piotr Zielinski ha ricevuto una visita da Czesław Michniewicz, ct della Polonia, che ha sfruttato questa sosta per incontrare singolarmente i suoi giocatori. I due hanno discusso in vista dei playoff per le qualificazioni a Qatar 2022, che vedranno i polacchi affrontare la Russia il 24 marzo.

Intanto, sempre nella giornata di ieri, Zielinski ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, intervenendo durante la trasmissione Radio Goal, commentando la sua stagione e le ambizioni del gruppo.

“Non posso dire se questa sia la mia migliore stagione, siamo solo a metà. Mi auguro che la mia migliore stagione debba ancora arrivare. Mister Spalletti ci dà una grande mano e noi dobbiamo seguirlo fino in fondo, così ci toglieremo grandi soddisfazioni. Tutti temevano Gennaio ma come dico sempre io nella nostra squadra ci sono tutti giocatori forti. Vero che mancava qualcuno, ma dietro di loro ci sono altri giocatori di livello.”

Sulla vittoria a Bologna: “Diciamo che tutti abbiamo fatto una bella partita, l’importante era vincere. Speravo di aiutare la squadra in tutti i modi. La società la mattina mi ha comunicato che tipo di viaggio dovevo fare, ho preferito viaggiare in treno perchè l’aereo mi fa un po’ paura. Sono contento di aver aiutato i ragazzi nonostante fossi fermo da qualche giorno.”

Sulle ambizioni per questa stagione: “Noi dobbiamo pensare alle partite che sono più vicine. Il Venezia ha già dimostrato di essere un avversario tosto, noi dobbiamo solo pensare a dare il massimo se vogliamo vincere questa partita. Siamo una grande squadra e ci aiutiamo sempre. Dobbiamo puntare in alto per provare a toglierci qualche soddisfazione, siamo assolutamente in grado di farlo.

Sta per arrivare un momento importante e molto bello fatto di scontri diretti, che sono sempre bellissimi da giocare. Noi faremo di tutto per accontentare i nostri tifosi. Come dico sempre abbiamo tanti giocatori forti, dobbiamo assolutamente credere nello scudetto. Ci sono ancora tante partite e tanti punti in ballo. Vogliamo realizzare i nostri sogni e quelli di tanti napoletani.”

Sulla prossima sfida con il Venezia: “Noi andremo a Venezia per fare la nostra partita. Non dobbiamo ovviamente sottovalutare l’avversario. Non ho mai giocato sul loro campo, da quello che ho sentito è un po’ diverso dal solito, con le tribune vicine.”

Sul rientro dalla Coppa D’Africa dei suoi compagni: “Koulibaly e Anguissa sappiamo che tipo di giocatori sono. Siamo contenti che dalla prossima partita saranno di nuovo con noi. Intanto facciamo l’in bocca al lupo a Koulibaly per la sua finale di Coppa d’Africa.”

Tornando sulla sua stagione: “Non credo di aver tirato fuori la cazzimma solo adesso. Chi dice che lo sto facendo solo adesso si sbaglia, sicuramente devo continuare a farlo.”

Un messaggio per i tifosi: “Ai tifosi dico che abbiamo bisogno di loro, sono i migliori tifosi d’Italia. Spero saranno in tanti allo stadio per vincere tutti insieme.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati