Ventola: “Il Napoli più forte in Italia per un motivo ma contro il Milan mi ha deluso”

L’ex attaccante dell’Inter e compagno di Ronaldo il fenomeno, Nicolò Ventola, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso della Bobo Tv nelle quali ha espresso la sua riguardo la situazione attuale in casa Napoli e il match contro il Milan, perso per 0-1. “Ho detto più volte che l’attacco del Napoli è il migliore del campionato italiano, sia considerando i titolari che le riserve. Giocatori di qualità, che sanno saltare l’uomo, però contro il Milan hanno proprio sofferto la pressione. Il Milan a livello di recupero palla è stato incredibile, il Napoli mi ha deluso perchè ha le qualità per saltare il pressing avversario e invece non ci è mai riuscito”.

Nunzio Mariconda

