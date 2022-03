Ulivieri: “Spalletti ha fatto bene per gioco e mentalità, non si è mai fermato”

Renzo Ulivieri ha parlato a Marte Sport Live dello spareggio mondiale dell’Italia e della corsa scudetto.

Nazionale: “Spero vada tutto bene, ma sono anche preoccupato per questo redde rationem. Non penso all’eventuale finale, ma alla sfida con la Macedonia del Nord che non sarà scontata.“

La corsa scudetto: “A questo punto conterà la tenuta mentale. Spalletti ha fatto molto bene sia dal punto di vista del gioco che della mentalità. Non c’è contraddizione tra il giocare bene e vincere, poi si possono utilizzare tanti metodi dal punto di vista tattico.”

Disputa Mourinho-Zeman: “Mourinho ci ha abituato a certe dichiarazioni, personalmente ho molto rispetto per Zeman, ha portato tanto e tutti hanno copiato le sue innovazione. Ora il calcio fatto solo di schemi è un po’ superato, contano più i principi di gioco, si allenano quelli. Ci sono da modernizzare alcuni concetti di Sacchi e dello stesso Zeman. I nuovi allenatori stanno portando idee ancora più nuove. Spalletti e Allegri, invece, non si sono mai fermati e si sono aggiornati. Ci vuole poco nel calcio a diventare vecchio.“

Casini presidente di Lega: “E’ giovane, deve conoscere questo mondo, non sarà una Lega facile da gestire ma è indubbio che abbia bisogno di cambiare. Le idee di De Laurentiis? Ripeto, è la Lega inizialmente a doversi modernizzare, poi benvenute idee nuove”.

