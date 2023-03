Spalletti sulla mentalita’: “Contro la Lazio non abbiamo sbagliato niente…”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, tra le tante domande poste dai giornalisti, in conferenza stampa, sulla gara contro l’Atalanta di Gasp, ha cosi risposto sulla mentalita’ del suo Napoli

“La mentalità di una squadra si costruisce fin dal primo giorno di ritiro, fin dal primo discorso che andiamo a fare quando ci riuniamo con i calciatori per la sosta video o per analizzare insieme quello che succede nello scorrere delle partite. Il calcio che vogliamo fare è emerso proprio contro l’Atalanta, all’andata. Contro di loro sono sempre grandissime sfide e il risultato finale te lo devi sempre meritare. Loro sono una grande squadra allenata da un grandissimo Gasperini. Sono tantissime le stagioni che sorridono a Gasperini, lui è uno che porta porta soldi e risultati sportivi. Ciò evidenzia la qualità estrema del suo lavoro. E poi ci sono le caratteristiche della costruzione della squadra che sono ben delineate e visibili a tutti. E ben diverse da molte altre. Giocano in maniera differente, sarà una partita importante. Non dobbiamo reagire al KO maturato contro la Lazio, le reazioni si hanno quando devi reagire a prestazioni deludenti. Contro la Lazio non abbiamo sbagliato niente dal punto di vista dell’atteggiamento. C’è mancato solo il risultato, che è quello che cercheremo contro una compagine fortissima come l’Atalanta”.

