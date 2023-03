Spalletti sul Maradona “silente” risponde così: “Non ho avuto questa percezione ma…”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, tra le tante domande poste dai giornalisti, in conferenza stampa, sulla gara contro l’Atalanta di Gasp, ha così risposto sul caso” tifo silenzioso” al Maradona

Sul “presunto silenzio” del Maradona:

“Non ho avuto questa percezione perché in panchina seguo principalmente la partita. Devo dire però che io ho visto una partecipazione totale da parte del nostro pubblico, vogliono fare la partita con noi. Non ho trovato niente di differente e noi non siamo di quelli “oggi tutti avanti e domani tutti indietro che si tira a campare”. Noi sappiamo che calcio vogliamo fare, abbiamo una conoscenza di quello che si va ad affrontare di partita in partita. Ripeto, siamo consapevoli della partita che vogliamo fare. Per noi la vittoria è l’unica via d’uscita sempre e il nostro pubblico è sempre con noi. Ci daranno una mano e io ho sentito sempre questo, anche nell’ultima partita”.

