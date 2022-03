Sky Calcio Club sul Napoli: “Osimhen è il giocatore più importante del campionato”

La prestazione del Napoli sul campo del Verona è stata analizzata domenica sera nel corso di Sky Calcio Club dai diversi opinionisti della trasmissione.

Fabio Caressa ha lodato la prestazione di Osimhen: “Impressionante, si è rotto la faccia e non ha paura di niente, è un leone! Io sarei terrorizzato, lui ha un coraggio pazzesco su ogni palla! Poi di testa ha fatto un tiro, è pazzesco. A me ha esaltato. E Fabian con quel tiro a girare di interno, lo chiameremo ormai gol alla Fabian come era per Del Piero, ho un debole per lui“.

Marco Bucciantini gli ha fatto eco, allargando però il discorso alla Serie A: “Non è un campionato di campioni che che fanno ciò che vogliono, ma di giocatori che fanno ciò che possono ed il Milan lo fa tutto. Il Napoli invece ha rinunciato al palleggio per andare in verticale, un gioco diverso rispetto a quello leggero. Spalletti l’aveva presentata come la gara decisiva. Osimhen poi ha un modo suo di giocare, per me è il giocatore più importante del campionato“.

Infine, Beppe Bergomi ha confrontato la giornata di Napoli e Inter: “Verona e Toro simili, ma il Napoli ha vinto e l’Inter no. Il Napoli ha cambiato qualcosa, ha ruotato il centrocampista senza Zielinski, liberando spazio per Osimhen ed andando in verticale. Napoli e Inter avevano gare simili e loro hanno vinto e l’Inter invece no”.

