Serena: “Ecco dove dovrà stare attento il Napoli contro il Verona. Lo scudetto è ancora una pista percorribile”

L’ex difensore di Juventus, Atletico Madrid, Inter e Fiorentina, Michele Serena, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di One Station Radio. Ecco quanto evidenziato:

Sul trionfo di Ancelotti: a Napoli gli hanno dato del “”bollito” troppo presto?

“Non lo so. Questi sono risultati che

dicono loro. Che sia bollito direi proprio di no. Lo ha dimostrato prima e lo dimostra anche ora. Magari c’erano difficoltà in quel momento

specifico a Napoli. Il Real ha dimostrato di essere galattico poi sul campo. Carlo è uno degli allenatori più bravi che l’Italia abbia avuto”.

Verona-Napoli, come vedi la partita?

“L’insidia si chiama Verona, che lo è per tutti quanti. Soprattutto adesso che hanno raggiunto la salvezza. Il Verona non ti fa giocare, ti aggredisce molto. Queste squadre possono e danno fastidio a tutti. Il Napoli deve stare attento, anche se ha le qualità per

vincere”.

Nunzio Mariconda

