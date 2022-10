Sentite Bargiggia: “Scudetto? Punterei sul Napoli”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato.

Milan favorito per lo scudetto?

“Se dovessi puntare 10 euro sulla squadra vincitrice dello scudetto, punterei sul Napoli. I rossoneri, tuttavia, continuano a piacermi. Sono due squadre che offrono un calcio propositivo; l’Atalanta è la terza in comodo e non è la solita Atalanta, è cambiata rispetto allo scorso anno. Pioli dimostra sempre coraggio nelle scelte, le quali sono quasi sempre premiate. Nella ripresa ha effettuato alcune sostituzioni e con queste ha vinto la partita. Non è soltanto fortuna, queste vicende dipendono anche dalla bravura degli allenatori. Il Napoli può contare su una rosa più profonda e su calciatori di maggior qualità rispetto al Milan. Onore e merito comunque ai rossoneri. Mi è piaciuta tanto anche la prestazione del Verona e l’atteggiamento della squadra proposto da mister Bocchetti”.

Dato lo stop di Anguissa, il Napoli interverrà sul mercato a gennaio?

“Non credo che il club si fionderà sul mercato. Franck potrebbe già tornare a disposizione con la Roma. La società azzurra, inoltre, ha avuto rassicurazioni da parte di Lobotka circa il rinnovo, nonostante l’interesse del Chelsea e di un presunto contratto da 3,5 milioni a stagione. Lo slovacco ha ribadito la volontà di vestire ancora la maglia azzurra, entro l’11 novembre dovrebbe firmare il prolungamento quinquennale del contratto a 2,5. Anche Anguissa rinnoverà con il club partenopeo; con Rrahmani, invece, si discuterà a stagione in corso. Non ci saranno sorprese neppure circa il futuro riscatto di Raspadori e Simeone”.

Pensieri sulla stagione di Ndombele?

“Sta convincendo la società azzurra. Tuttavia, quest’ultima è consapevole che manca ancora l’intensità per disputare 90 minuti. La valutazione è sicuramente positiva”

