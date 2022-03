Sconcerti: “Vittoria netta, Milan ha tenuto il Napoli nella sua metà campo”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti ha analizzato l’epilogo dello scontro diretto tra Napoli e Milan: “È una vittoria netta e molto importante quella del Milan. Si è vista una differenza importante. Per il Napoli è la terza sconfitta con le grandi squadre. Questo è un Milan diverso non più occasionale. Il Milan ha dominato, ha tenuto il Napoli nella sua metà campo. È stata una partita molto chiara, non discuto mai le decisioni dell’arbitro, giudico il gioco e il gioco mi dice che il Milan ha vinto con merito. Pioli è stato bravo a far crescere una squadra che era disposta a crescere. Spalletti difficilmente potrà andare oltre quello che ha fatto se non crescono le individualità”.

