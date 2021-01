Ringhio Gattuso vs Principino Pirlo

Gattuso for ever

“Per me Gennaro Gattuso for ever tutta la vita”

Non ha dubbi Katia D’Avanzo avvocato procuratore FGCI dal 2007.

D’Avanzo non fa mistero della fede rossonera vivendo e lavorando a Milano.

Il tecnico del Napoli qualche stagione fa al timone della squadra rossonera, esperienza durata un solo anno è entrato nel cuore della procuratrice sul piano squisitamente umano.

“Una persona che apprezzo molto per il messaggio che lancia e per ciò che fa sul campo “afferma l’avvocato D’AVANZO per me Gattuso for ever”.

Inevitabile il raffronto con Andrea Pirlo da inizio stagione alla guida della Juventus alla prima panchina della sua vita direttamente al timone di una corazzata.

“Tra i due tecnici la differenza la fanno le squadre che guidano” i bianconeri hanno tra i propri ranghi un certo Ronaldo, più altri grandi giocatori di levatura internazionale” insomma una squadra molto forte di levatura internazionale, Gattuso invece pur disponendo di giocatori forti non sotto il profilo tecnico la stessa rosa bianconera”chiude il dirigente .

Tra argomentazioni varie si parla anche del campionato italiano femminile che nel nostro paese non è per nulla considerato se non qualche riga.

“In altri paesi europei soprattutto il campionato femminile gode di giusti e legittimi interessi” afferma Katia D’Avanzo ,auspico che nel nostro paese si dedichi il giusto spazio mediatico al campionato femminile.

Chiediamo se la lotta scudetto nel campionato maschile sia una storia a tre ovvero Milano Torino.

“Voglio innanzitutto dire da tifosa e cittadina milanese che le due squadre meneghine dalla scorsa stagione sono tornate ai livelli che una città come questa merita” esalta l’avvocato ,quest’anno Pioli e Conte stanno svolgendo un gran bel lavoro e c’è il giusto equilibrio in campionato dopo diversi anni di monopolio bianconero”.

Ibrahimovic l ‘opposto di Gattuso sotto il profilo del comportamento in campo sotto l’attento ed implacabile occhio mediatico?

“Il fuoriclasse rossonero e lo dico da tifosa del Milan non è un esempio da seguire(all ‘indomani soprattutto dello scontro quasi fisico con Lukaku)”critica il procuratore milanese “con i suoi atteggiamenti Ibra rischia di avere molti emulatori prendendolo come punto di riferimento, l’opposto di Gattuso .

Per chiudere la chiacchierata con il dirigente FGCI, si torna a parlare della lotta scudetto ,un tricolore che può essere deciso dal potere economico che in Italia detiene solo la Juventus.

“Un giocatore di valore e costoso come immagine ed ingaggio solo la Juventus poteva nel nostro campionato acquistarne la proprietà” ammette Katia D’Avanzo” superiorità economica ed ancora tecnica seppure per fortuna e lo dico da tifosa ed appassionata di calcio grazie alle milanesi quest anno c’è un maggiore equilibrio in campionato ed il tecnico Pirlo che per la prima volta guida una corazzata può fregiarsi del titolo al suo primo tentativo”.

Pioli e Conte stanno svolgendo un gran bel lavoro sulle rispettive panchine”

Gattuso chiude il campionato in corso sulla panchina del Napoli?

“Direi proprio di si” risponde D’Avanzo dipendesse da me Gattuso tutta la vita”.

