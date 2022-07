Raffaele Auriemma: “Vedremo ora come si comportera’…”

Raffaele Auriemma, giornalista, Ha parlato ai microfoni di “Si gonfia la rete”, trasmissione in onda su Radio Marte. Dichiarando quanto segue.

“C’è chi è amareggiato da quanto sta accadendo e vede tutto nero e quindi considera il Napoli una squadra in difficoltà. Altri invece vogliono capire cosa accade adesso, io penso che il. La posizione più corretta è questa. De Laurentis aveva chiesto di ridurre il Monte Ingaggi, dopo ci ci dirai la cifra precisa che ha risparmiato fino a questo momento il Napoli. e lo ha fatto ora però bisogna anche mettere in campo una squadra competitiva perché c’è sempre la Champions League da questo momento in avanti vedremo come si comporterà il Napoli e quali acquisti saranno fatti”

Raffaele Auriemma su Fabian ed Ounas

“fino alla fine, Fabian Ruiz è Ounas . Perché non li vuole perdere a zero finché perdi a zero Koulibaly, voglio dire, se quello avesse giocato quest’anno con il Napoli. E invece di prendere 20 milioni da qualcuno con i balli, ti serve? Quest’anno te lo tieni però poi finisce a 32 anni, ma se Perdi Fabian Ruiz o Ounas sono dei ventenni, là è più complicato per un club no, perché non puoi patrimonializzare, quindi Ounas. E Fabian faranno di tutto per cederli. Politano ha chiesto di essere ceduto il suo agente proprio da noi ha detto che l’offerta è arrivata dal Valencia, ma l’hanno considerata bassa. e Zielinsky se trovano qualcuno che lo acquisti lo vendono il problema di questi calciatori e che guadagnano troppo tipo zielinski guadagna troppo per quelle che sono le società che potrebbero acquistarlo adesso”

