Pietro Lo Monaco: “Kwara, il vero colpo…”

Pietro Lo Monaco è intervenuto a Tempi Supplementari, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il vero colpo del Napoli? Mi auguro lo sia Kvaratskhelia, lo spero davvero. Se il georgiano dovesse esplodere potrebbe essere davvero il giocatore decisivo per Spalletti. Chi prenderei tra Raspadori e Simeone? Il massimo sarebbero entrambi: il primo più si addice al ruolo di seconda punta dietro osimhen, il secondo è più una punta centrale. I costi, tuttavia, mi sembrano improponibili, 30 milioni per Raspadori sono tanti, avrei tenuto Mertens per un altro anno e dando spazio a Gaetano, giocatore che mi piace moltissimo. Lui ha delle potenzialità notevoli e a sinistra con anche Zerbin il Napoli completa un quadro molto interessante.”

“Tra Raspadori e Simeone prenderei il Cholito, dando più spazio a Gaetano”

“L’ex Cremonese è un giovane di grandi potenzialità, secondo me anche abbastanza sottovalutato. In più è un classe 2000, come Raspadori, che se dovesse arrivare a Napoli gli tarperebbe indubbiamente le ali. A quel punto prenderei solo il Cholito Simeone, che peraltro assicura un quantitativo di reti maggiore dell’attaccante del Sassuolo. L’argentino è molto diverso da Petagna, ma con capacità tecniche e tattiche che gli consentono anche di fare la seconda punta, il Napoli farebbe un bel colpo.

Meret? La società gli ha proposto il rinnovo, lui non può pensare che non ci sia concorrenza nel suo ruolo, se la deve giocare, pure se viene Kepa, Navas, o chicchessia. Meret deve fare qualcosa, il primo a non essere contento del suo rendimento in azzurro deve essere proprio lui. Kim? Mi fa piacere sia così inserito, il calciatore è forte fisicamente, un agonista vero ma non è Koulibaly, siamo lontani anni luce. Di sicuro il Napoli, con il coreano, ha guadagnato molta fisicità”.

“Sacrificherei Zielinski per portare a Napoli Lo Celso. A quel punto Spalletti avrebbe un tridente strepitoso”

“Zielinski? Se il suo sacrificio mi porta soldi e Lo Celso, magari in prestito con diritto di riscatto, allora è un sacrificio che farei tutta la vita: messo nel tridente dietro la punta, insieme a Kvaratskhelia, Lozano, Simeone o Raspadori, Lo Celso fa diventare il reparto offensivo azzurro di tutto rispetto. Con un grande mediano in più, poi, il Napolis sarebbe davvero al completo.

Chi si è mossa molto bene è la Roma: non ho grande simpatia per il suo modo di far giocare le squadre, ma Mourinho ha spessore, gli basta fare una telefonata e Matic viene, Wijnaldum vuole venire, Dybala viene. Mou ha carisma e tutta la Roma ne trae giovamento, la squadra sarà super competitiva”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati