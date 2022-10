Peppe Iannicelli: “Anguissa titolare? Un azzardo”

Peppe Iannicelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. E parlando di un probabile recupero di Anguissa per l gara contro i giallorossi di domani dice:

“Il Napoli, è chiaro, lotta per lo Scudetto. La Roma, invece, non l’ho ancora capita. Anguissa titolare all’Olimpico? Per me è un azzardo. Noi valutiamo dall’esterno, non conosciamo le cartelle cliniche e lo staff tecnico del Napoli rappresenta una garanzia. Se, però, il ragazzo ha fatto personalizzato fino a giovedì, non capisco la ratio di volerlo schierare a tutti i costi”.

Iannicelli ha poi aggiunto:

“A Roma sarà una partita certamente importante, ma è una delle tante partite. Azzardare comporterebbe il rischio di fargli saltare tante altre gare. Nombele? Quando chiamato in causa, ha risposto presente, pur non fornendo prestazioni eclatanti. Sinceramente, si fa preferire a Demme perché ha maggiore fisicità, una caratteristica che sarà utile contro una Roma che punta sulla ruvidezza dei contrasti. Per la Roma sarà la gara del definitivo salto di qualità”.

