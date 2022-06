Paolo Del Genio: “Con prezzi minori, ci potrebbe essere una bella reazione dei tifosi”

Paolo Del Genio, giornalista Tele A, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, e sulla prossima presentazione della campagna abbonamenti del Napoli e relativi costi , si e’ cosi espresso:

“Il Napoli può andare per la sua strada e andare con i soliti prezzi, con 4mila abbonati e 40mln di critiche, ma sarebbe fuori sincro. Non credo però. Con prezzi minori potrebbe esserci finalmente una bella reazione, il consenso popolare è importante ma il Napoli in alcune fasi sembra interessato ed in altre no e va per la sua strada. Se abbassi i prezzi fai più spettatori e alla fine incassi anche di più, se li tieni alti e lo tieni mezzo vuoto a cosa porta… Molti tifosi potrebbero tornare allo stadio con prezzi competitivi, poi in linea con la realtà perché chiaramente per un calcio d’alto livello non possono esserci i prezzi di Empoli o Spezia, ma bisogna fare quel conteggio matematico sullo stadio pieno e sul clima che c’è in città. Poi gli spettatori contano anche per i diritti tv ormai nella spartizione”.

