Orsi: “Ecco qual è stato l’azzardo di Spalletti con l’Inter”

Nando Orsi, opinionista e allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotta da Dario Sarnataro:

«La squadra di Spalletti deve tirarsi fuori e metabolizzare un ko che è comunque arrivato contro una squadra forte, che si è mostrato superiore per manovra e fisicità. Non mi ha convinto la scelta di schierare Rrhamani, al rientro dopo vari mesi: è stato un azzardo. E’ stato un Napoli diverso da quello che avevamo lasciato a novembre, deve ritrovare vitalità e ritmo. Ha deluso? Un po’, ma se Raspadori avesse segnato ora staremmo parlando di altro. Certo la condizione fisica di alcuni, Anguissa su tutti, va migliorata, Politano e Lozano hanno dato poco, Osimhen pure, va ritrovata la fluidità di gioco. Non penso che a Milano abbia gestito il risultato, è invece sicuramente caduto nella trappola di Inzaghi, ovvero essere attratto e poi subire il contropiede»

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati