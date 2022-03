Montipò: “Abbiamo giocato bene, ma contro il Napoli non basta”

Lorenzo Montipò, portiere dell’Hellas Verona, dopo la vittoria del Napoli al Bentegodi, è stato intervistato ai microfoni di Dazn: “Gli stimoli ce li creiamo noi e ci dà una mano il mister a crearceli. E’ vero che siamo salvi, ma puntiamo a fare più punti è possibile in queste nove partite mancanti”.

Qual è stata oggi la difficoltà più grande? “Gli sbagli tecnici o gli errori di passaggio non mi riguardano, ci penserà il mister. Abbiamo pagato due disattenzioni su rimessa laterale, il Napoli alla minima disattenzione ti fa gol. Abbiamo giocato bene, ma contro il Napoli bisogna giocare molto bene. Se non ci fosse stata l’espulsione finale avremmo potuto portare via almeno un punto”.

Sulla sua crescita e quella dell’Hellas Verona: “Sento che siamo una squadra in continua crescita e l’abbiamo dimostrato. Abbiamo una società che spinge per far sempre meglio, che non vuole accontentarsi dei 41 punti che abbiamo. E’ uno stimolo continuo e questo ci spinge ad alzare sempre l’asticella, poi per l’anno prossimo si vedrà”.

