Montefusco senza pietà: “Mertens e il Napoli tutta una sceneggiata”

Nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto l’ex allenatore Enzo Montefusco. Il Napoletano ha parlato ai microfoni di Radio Marte, in ottica rinnovo Mertens, analizzando anche la fiducia di Luciano Spalletti nei riguardi del portiere David Ospina, ponendo un dubbio sul nuovo portiere titolare Meret.

La prima analisi fatta è stata quella in merito a Dries Mertens. Secondo Montefusco la questione rinnovo del contratto di Mertens con il Napoli sia tutta una sceneggiata o forse una sceneggiatura, con un velato richiamo al fatto che De Laurentiis possiede la Flimauro.

La questione che Montefusco non comprende è il fatto che la società azzurra abbia indotto Lorenzo Insigne a non accettare il la proposta del Napoli preferendo il Toronto all’età di 30 anni. Questione diametralmente opposta per Dires Mertens il quale a 35 anni invece vuole fortemente restare a Napoli e nel Napoli, tanto da scendere a compromessi con il club pur di rimanere.

“Mertens? Come lui può mettersi in contatto con altre squadre, può ricontattare anche il Napoli. Secondo me stanno facendo una grande sceneggiata e alla fine si troverà l’accordo. Insigne è andato via a 30 anni. Bisogna capire perché uno di 30 anni va via e su uno di 35 che ha fatto una decina di partite c’è tutto questo amore. Bisogna anche valutare a che soldi, quanto costa e la società deve fare i suoi calcoli. Un allenatore importante si impone con la società”.

La questione in merito ai portieri del Napoli secondo Montefusco

La perplessità di Montefusco è anche in merito ai portieri del Napoli. La domanda fondamentale è: perché Spalletti durante tutto il campionato ha preferito schierare in porta Ospina piuttosto che Meret? Con l’ipotetico, quasi certo addio, di Ospina, com’è possibile che Meret sia diventato imporvvisamente bravissimo?

Montefusco sostiene che a Meret sia stato dato troppo poco spazio per farsi notare e per crescere perche di fatto è un ragazzo con delle notevoli potenzialità.

” Speriamo che abbia questa grande personalità e questo carattere per giocare nonostante sappia che l’allenatore preferiva Ospina”

Sul futuro del Napoli è presto per poter parlare…

Montefusco è convinto che se il Napoli rimane quello dello scorso anno, dal punto di vista di giocatori in campo, può restare sulla classifica in terza posizione, nonostante creda fortemente che la squadra del Napoli sia competitiva.

Tuttavia è molto complesso comprendere e prevedere cosa succederà nel futuro senza avere delle informazioni aggiuntive sul presente.

Tutti i giornalisti, cosi come i commentatori e gli opinionisti sportivi, tranne pochi, non sanno realmente quali sono le volontà del club o le scelte di mercato. Tutti tranne chi realmente vive il club come Luciano Spalletti.

Il tecnico è l’unico a sapere chi realmente farà parte del club ed entrerà in rosa già dal ritiro di Dimaro.

“Speriamo che questi giocatori arrivano tutti per il ritiro. In questo momento si parla, ma è tutta aria fritta perché in questo momento non c’è niente di concreto.”

