Martino: “Mertens, fino a quando e rimasto in campo , la squadra sembrava avere un anima”

Carmine Martino, giornalista e radiocronista, e intervenuto alla radio ufficiale del Calcio Napoli, ed ha dichiarato quanto segue:

“Ha del clamoroso ciò che è successo. Non si può salvare niente, forse solo il carisma di Mertens e fino a quando è rimasto in campo la squadra sembrava avere un’anima. Così come Insigne. Non è stato un caso che senza Insigne e Mertens il Napoli s’è perso definitivamente, ha rischiato anche nel primo tempo ma proprio con la classe di questi giocatori la stava vincendo. Senza di loro è sparito dal campo. C’è un problema poi secondo me anche di condizione”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati