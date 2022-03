Mandragora: “Sono stato ad un passo dal Napoli; non ho mai mollato e sono grato a Scampia”

Il centrocampista napoletano del Torino nato a Scampia, classe 97’, Rolando Mandragora, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Torino Channel nella quale ha svelato la sua storia personale con un approfondito racconto delle sue ambizioni in fase adolescenziale e i tanti problemi che hanno ostacolato il suo sogno. Ecco quanto estrapolato:

Com’è nascere a Scampia?

“Viene etichettato in modo particolare, ma noi che siamo cresciuti lo amiamo: c’è gente che lavora e ha sogni, sarà sempre il mio quartiere. Lo difenderò sempre dalle voci che circolano. Viverci è stato normale, sarò sempre grato a Scampia. A 14 anni sono andato a Genova”.

Come andavi a scuola?

“Ero diligente, anche se non mi piaceva studiare. Ma apprendevo durante le lezioni a scuola, non ho mai avuto problemi”.

Come sono andati i provini?

“Ho ricevuto tanti no: ho girato l’Italia perché avevo un sogno, il Genoa ha creduto in me poco prima dell’esame di terza media. Non ho mai mollato, dalle altre parti ho ricevuto tante porte in faccia. Avevo spensieratezza e mi aggrappavo al mio sogno. E’ stata una crescita naturale, ho lavorato tanto in palestra perché ero gracile: è anche per questo che tante squadre mi hanno scartato. Sono contento del percorso che ho fatto e delle esperienze che ho avuto: al Genoa ho esordito in A e porto bellissimi ricordi”.

