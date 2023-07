“Ma chi se ne fotte che è tifoso della Juventus?…”Risponde così alle critiche a Giuntoli un noto giornalista partenopeo

Con un messaggio sul suo profilo Instagram, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato anche di Giuntoli, ieri presentato dalla Juventus

“Leggo una squallida indignazione da parte di megafan del Napoli per queste parole pronunciate da Giuntoli, cioè il ds che fino a ieri era stato applaudito per il grande mercato che ha permesso al Napoli di stravincere lo Scudetto. Domanda: ma chi se ne fotte che è tifoso della Juventus? Anzi, da fan bianconero quale ha dichiarato di essere, gli va riconosciuta la grande professionalità che ha messo al servizio della squadra azzurra per ben otto anni.

Cari pseudofan a caccia di like “ignoranti”, vi siete fatti riconoscere per quelli che siete: mediocri opportunisti a caccia di consensi social. Viva Giuntoli”

