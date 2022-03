Luca Toni: “Osimhen può diventare come Mbappé, ecco cosa gli manca”

L’ex campione del mondo 2006 e attaccante del Bayern Monaco e Fiorentina, Luca Toni, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb in cui ha parlato del paragone tra Osimhen e Mbappè. “Marcarlo è quasi impossibile per le difese avversarie. Accostarlo a qualcuno in Serie A, oggi, appare piuttosto azzardato. Ogni tipo di paragone è impossibile, perché il francese

non ha simili, ma se guardo la Serie A,

Osimhen è quello che può diventare cosi

forte. Nella squadra di Spalletti mi sembra quello che fa la differenza più di tutti. Spacca le difese perché ha profondità e gamba. E poi fisicamente è molto forte e nell’area avversaria sa farsi rispettare”.

Nunzio Mariconda

