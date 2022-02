Longhi: “Insigne deve incidere, con Osimhen il Napoli…”

Bruno Longhi, giornalista e telecronista, è intervenuto nel corso di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Non credo che questo sarà il momento fondamentale della stagione. L’andatura di questo campionato è inferiore rispetto al passato, squadre meno blasonate hanno fatto uno step in avanti e affrontandole non ti danno più la certezza dei 3 punti. Chiaro che Napoli-Barcellona sarà una partita importante, però in campionato ci saranno tante partite trappola. Fare punti con le squadre che si devono salvare sarà difficilissimo.”

“Osimhen è un giocatore forte, con lui il Napoli va per cielo e per terra. Negli spazi è un giocatore devastante e nello stacco aereo è incredibile, riesce a dare 20-30 centimetri a giocatori tecnicamente più forti nel gioco aereo. E’ sicuramente un pò pasticcione nello stretto che non è la sua caratteristica peculiare, però è un giocatore che porta a casa tanti punti.”

“Spero che Insigne giochi come fece contro il Liverpool con Ancelotti in panchina. Il ragazzo ha sia i mezzi che le qualità per fare la differenza, non basta bivaccare, deve incidere anche nelle giocate. Ovviamente vale per tutta la squadra.”

Instagram PSN

Twitter PSN

Facebook PSN

Youtube PSN

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati