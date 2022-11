Kvaratskhelia out con la Georgia per l’amichevole con il Marocco…

Kvicha Kvaratskhelia out con il Napoli di Luciano Spalletti ma anche con il CT georgiano Willie Sagnol.

Il georgiano infatti non prenderà parte alla partita amichevole contro il Marocco in programma per il prossimo 17 novembre a causa della lombalgia acuta che lo ha costretto allo stop da diverse settimane.

Lo stato di Kvicha…

Attualmente Kvaratskhelia sta riposando i muscoli in Georgia, dove resterà per circa dieci giorni.

Nel mentre ha parlato il CT della Nazionale georgiana Willie Sangol in merito al suo stato di salute. Leggiamo insieme le sue parole:

“Spero che Khvicha possa recuperare e tornare quanto più presto a disposizione dopo l’infortunio. L’ultima volta che ci siamo sentiti è stata la settimana scorsa.

Il Commissario Tecnico della Georgia è particolarmente soddisfatto del numero 77 del Napoli. In merito, diverse settimane fa, aveva rilasciato importanti dichiarazioni sul suo conto, la prima in assoluto è che Kvara è considerato un patrimonio nazionale in Georgia…

Kvaratskhelia sta facendo bene, giocare in Italia è un test importante per un giocatore georgiano, ma per ciò che sta facendo vedere, a oggi, il suo impatto è molto positivo. Credo molto in lui e infatti, appena sono diventato ct della Georgia, l’ho notato subito. Kvaratskhelia ha spiccate qualità tecniche e ha una capacità incredibile di essere efficace. Inoltre, credo possa migliorare e la cura Spalletti lo aiuterà possa a crescere: reputo l’allenatore del Napoli molto valido”.

Recentemente l’ho sentito e ogni volta che lo sento gli dico una sola cosa: qualsiasi cosa accada, deve continuare a lavorare duro. Ci sono tanti giocatori bravi, con le sue qualità, che se smettono di lavorare diventano giocatori nella media e io non voglio che lui sia un giocatore nella media, ma che diventi un top player. Il segreto per diventare un top player è lavorare sempre duro, anche quando le cose non vanno bene”.

