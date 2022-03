Incocciati: “Il Napoli può e deve vincere lo scudetto”

Giuseppe Incocciati, ex attaccante di Milan, Napoli e Atalanta degli anni 90’, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW Radio. Il classe 63’ ha parlato riguardo i temi della Serie A e ha analizzato la situazione in casa Napoli. “Il Napoli, a prescindere da quello che dicono, deve capire che lo Scudetto è lì a portata di mano. A Bergamo sarà una partita difficile per tanti motivi, ma i ‘piccoletti’ che ci saranno possono scardinare quella difesa. Devono andare lì per fare bottino pieno .E’ vero che il Milan ha una partita più semplice, ma la mentalità è quella di crederci sempre”.

Nunzio Mariconda

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati