Imperatore: “Bilancio Juve? ‘make up’. Dov’era Spalletti a Cagliari?”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Vincenzo Imperatore, scrittore:

“La Juventus ha fatto apparire più bello di quello che è il suo bilancio, questione di ‘make-up’. Non hanno inventato nulla di illecito ma hanno trovato la nuova formula per rendere il bilancio migliore rispetto alla situazione patrimoniale, finanziaria e contabile che in realtà c’è. Qui si tratta di capire se sono nei limiti della legge o meno e nel nostro Paese quando si parla di calcio crediamo, travolti dal tifo, che si possa spendere qualsiasi cifra. Il Napoli ha un bilancio che rispecchia effettivamente il valore dell’azienda. Tante squadre nel nostro campionato non lo rispecchiano. E se non lo faccio non posso andare a comprare determinati calciatori e se rendo il bilancio più bello di quello che è, prima o poi qualcuno si farà male.

La Juventus per aggiustare l’indice di liquidità, ha preso i crediti che avrebbe dovuto incassare a luglio 2022 e luglio 2023, considerandoli crediti a breve termine. In questo modo è migliorato l’indice di liquidità per andare sul mercato e acquistare i calciatori che volevano. Occorrono controlli in queste situazioni. Invece di star zitti alla risposta formale e chiusa data dalla Juventus si dovrebbero fare delle analisi più approfondite.

Barcellona? Sono più importanti le partite con Lazio e Milan. Questo campionato si vince trovando successi con le squadre dal settimo posto in giù. Quella di Cagliari una chance sprecata. Sarei disponibile ad uscire con chiunque immediatamente dall’Europa League pur di vincere lo scudetto. A Cagliari nessuno si è tirato indietro, sono anni che nei momenti questi calciatori vengono meno. La responsabilità mentale è come se fosse degli atleti, ma Spalletti dov’era? Cosa ha trasmetto alla squadra per lottare per lo scudetto? Ha le sue responsabilità, domenica ne aveva di tecniche, tattiche. Nel prepartita che ride? Deve avere uno sguardo cattivo, convinto. Siamo ai due estremi, dall’eccessiva rabbia di Gattuso alla troppa calma di Spalletti. Qui ci si gioca lo scudetto. Vediamo Simeone cosa fa in panchina”.

