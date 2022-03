Impallomeni: “Conta la voglia dei giocatori e Spalletti non può fare miracoli; c’erano due rigori per il Napoli”

L’ex talento della Roma anni 90’ e acerrimo nemico di Costacurta per l’infortunio compiuto che gli ha condizionato la carriera, Stefano Impallomeni, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio TMW in cui ha analizzato la situazione attuale in casa Napoli e la partita di ieri sera contro il Milan. Ecco quanto evidenziato:

Pioli sta facendo più la differenza tra i tecnici di vertice?

“Sono sempre dell’avviso che la parte finale di una stagione è decisa più dai calciatori che dai tecnici. Non mi sento di colpevolizzare Spalletti. Per me non è finito ancora nulla, ogni settimana cambia tutto. Per il Napoli la partita di Verona diventa fondamentale. Rischia di andare indietro e di trovarsi in una situazione nuova dal punto di vista mentale. Anche perché Lazio e Roma lì dietro premono. Spalletti ha ragione, per stare ad alti livelli ti serve qualcosa in più e forse il Napoli deve fare ancora questo salto in avanti. Il Milan ha uno spirito importante, è entrato in campo con un’altra testa e voglia. Nel Napoli sono venuti meno sotto il profilo nervoso. Contro l’Inter c’era stato già un allarme, ma anche dopo con Cagliari e Lazio c’erano stati i segnali. E’ un campionato dove il Milan fa bene negli scontri diretti e poi si perde con Sassuolo e Udinese. Ancora aspetterei per i verdetti”.

C’erano i due penalty reclamati da Napoli e Milan?

“Era una partita difficile da arbitrare, il Var avrebbe potuto dare una mano. Si potevano andare a vedere. Quello di Osimhen è netto, l’altro di Koulibaly non fa niente per tirare indietro la gamba, ci può stare pure quello”.

