Il Napoli a Sky Calcio Club visto da Bergomi

“Spalletti ha un maledetto bisogno dei titolari, alla lunga le assenze si sentono”, cosi Giuseppe Bergomi, alla trasmissione Sky Calcio Club, si e espresso nei confronti del club azzurro ed ha poi aggiunto: ” . I Mario Rui, Di Lorenzo, Rrahmani, sono sempre loro e, mancando determinati giocatori, non possono ma rifiatare. Nelle difficoltà ti esalti ma non lo puoi portare troppo nel tempo. Quindi Spalletti ha bisogno dei rientri, ha troppe assenze e anche oggi pronti via e si fa male Zielinski. Nel calcio ci sono assenze e assenze, ci sono giocatori che non si sostituiscono”.

