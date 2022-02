Grimaldi: “Così si perdono i tifosi! Napoli unica squadra in Europa…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Erich Grimaldi, avvocato, parlando della gestione della vendita dei biglietti da parte della società, in seguito ai problemi riscontrati da diversi tifosi.

“Il Napoli è rimasto l’unico in Europa che non fa il cambio nominativo. In un’epoca Covid non è giusto che non rimborsi il biglietto o non cambi nominativo, o almeno congelare l’acquisto per recuperare in un’altra partita. Qualcuno sicuramente ha adottato il metodo in maniera scorretta nella nostra città (ovvero il bagarinaggio) ma non bisogna penalizzare tutti i tifosi, che dovrebbero invece essere tutelati. In caso di positività al Covid per me si dovrebbe arrivare anche al rimborso. Non si può mettere il paletto davanti che porta a perdere i tifosi, è una follia nei confronti del tifoso. In questo momento in cui le persone tornano con difficoltà allo stadio bisogna coinvolgere i tifosi e avvicinarli, non allontanarli con questi escamotage. Una società europea come il Napoli non può ricorrere a questi metodi. A maggior ragione in un campionato come questo, dove serve il supporto dei tifosi per restare in alto, occorre un metodo inclusivo. Per adattarsi alle altre società europee metterei anche delle tessere per ogni tifoso con dei punti che lo premiano per le partite a cui assiste. In base a questi punti darei delle prelazioni sulle vendite successive“.

Seguici Facebook

Seguici Instagram

Seguici Twitter

Seguici YouTube

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati