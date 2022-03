Galante: ”Dispiace per il Napoli ma il Milan ha avuto più coraggio”

L’ex difensore italiano di Genoa ed Inter e compagno di Ronaldo il Fenomeno, Fabio Galante, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW Radio dove ha parlato dell’attuale situazione in casa Napoli: Sorpreso in negativo dal Napoli?

“Mi aspettavo una prestazione più brillante, sì, ma c’è l’avversario. Il Milan ha fatto una bella partita e li ha messi in difficoltà. È una brutta sconfitta, i rossoneri prendono punti, coraggio e fiducia”.

