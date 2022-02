FIMMANÒ: “Il Napoli mi ha deluso. Non si può esaltare Elmas!”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana e tifoso del Napoli:

“Cagliari-Napoli? Sono molto deluso, nonostante io trovi sempre qualche elemento positivo. Ma di positivo non ho visto nulla, doveva concludersi sul 4-0. Non vedo grandi prospettive per questo Napoli. Anche con 8-9 infortuni ho visto cose buone in passato, a differenza di ieri. L’unico che salverei potrebbe essere Zanoli. Ero stato fiducioso nel periodo nero in cui sono arrivati risultati negativi. Bisogna prendere atto che il vero tema principale è il centrocampo, che alla fine fa girare la squadra. Cosa che ieri non è accaduta. Vedo esaltato ovunque Elmas, cosa molto discutibile. La Salernitana non ha mai giocato bene, ma con il Milan ha fatto una signora partita. Ciò dimostra che i calciatori sono importanti Non si può dire che Insigne non serva del tutto, il punto è che da lui ci si aspetta di più. Ma andarlo a sostituire è un problema. C’è una scusante nel Napoli, che abbiamo troppo sottovalutato, ovvero il ruolo fondamentale nel calcio dei centrocampisti. Lobotka, come Romano e Jorginho, fa girare la squadra. Ieri il Napoli era inguardabile, a prescindere dal pareggio. Non puoi impostarla come fatto ieri. Il Cagliari ha fatto una partita normale. Spalletti è una persona intelligente, quindi penso sia un problema di calciatori.

Per quanto riguarda i recuperi della Salernitana, con il Venezia si pronostica un tempo più lungo, faremo reclamo entro due settimane. Con l’Udinese è chiusa la vicenda, non penso ci sarà il ricorso al terzo grado di giudizio. Sul Venezia la nostra posizione è ben costruita e ho l’impressione che vinceremo. Più tardi si giocherà meglio sarà”.

