Fedele dice la sua su scudetto ed Osimhen: “Lo scudetto e del Napoli, su Osimhen…”

Enrico Fedele, opinionista e dirigente, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live ed ha dichiarato quanto segue:

“Paragonare Retegui a Batistuta è un eccesso, ovviamente, ma tante volte gli allenatori parlano in questo modo solo per caricare i calciatori. Se ricordate, Spalletti disse che Demme era come Pizarro. Di certo nel calcio italiano non c’è spazio per i nuovi talenti, il problema è alla base, perché per esempio gli istruttori vengono sottopagati. In sostanza i professori vengono super pagati e i maestri no”.

Su Osi cannoniere di Serie A

Ha grandi possibilità di vincere il titolo, ma non ne sono così sicuro come lo sono invece per il tricolore del Napoli”.

Sui 15 punti alla Juventus

“Lo scudetto ormai è assegnato: l’ha vinto il Napoli. Ridate pure i punti alla Juventus, in modo che non si dica che è stato la stagione della penalizzazione per i bianconeri, ma la stagione di un Napoli che ha strameritato il titolo. A noi non cambia niente ed anzi a me piace sempre tifare per la propria squadra e non godere delle disgrazie altrui”.

