Fedele: “ADL prenderebbe in considerazione occasioni di cedere.”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live, è intervenuto Enrico Fedele, dirigente, analizzando la gestione societaria recente di De Laurentiis.

“Il Napoli mai come quest’anno ha un presidente da 10! Per la prima volta in 15 anni ha avuto il coraggio di parlare ai tifosi del suo progetto, spiegando che se arrivano i soldi dà tutti. Siccome ha corso il rischio con Milik e Insigne, come faranno altri club, il Napoli non chiederà la luna e se avrà buone occasioni dovrà cedere. Alla fine dovrà spendere quello che incassa ma non deve pensare di indebitarsi sapendo che può raggiungere la Champions League. Se arriva arriva, se no non bisogna perdere soldi.

Una piazza come Napoli può non pensare a vincere? Il Napoli ha vissuto anni particolari, entro il 2023 la famiglia De Laurentiis dovrà decidere se dare Napoli o Bari. Se sono il proprietario di una squadra devo fare investimenti con soldi liquidi. Il Napoli è stato poco attento e poco lungimirante nel gestire la situazione di Insigne.

De Laurentiis dovrebbe cedere la società? C’è bisogno di un cedente e di un cessionario. Ancora oggi se ci fossero occasioni le prenderebbe in seria considerazione. De Laurentiis a volte ha fatto Ulisse con il cavallo di Troia. Se va via Koulibaly e arriva Bremer secondo me ci impoveriamo”.

