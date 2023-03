Fabio Caressa “sentenzia ” cosi il sorteggio Champions…

Da anni Fabio Caressa si diverte a fare i pronostici della Serie A e della Champions League. Dopo i sorteggi dei quarti di finale della massima competizione europea, il telecronista di Sky Sport ha postato su Instagram le sue percentuali di passaggio del turno:

“Milan-Napoli dico 55% a 45% per la squadra di Spalletti, Benfica-Inter i nerazzurri sono leggermente favoriti 55% contro 45 % dei lusitani, Manchester City-Bayern 60 % degli inglesi contro il 40% dei bavaresi, Real Madrid-Chelsea 60%-40% a favore degli spagnoli”.

Fabio Caressa fa impazzire i social…

“Caro Fabio…da interista sfegatato ti dico che non partiamo avanti con il Benfica…io la vedo da 40-60 per il Benfica…giocano un gran bel calcio e in campionato (come il Napoli) devono solo amministrare il vantaggio che hanno accumulato. L’Inter invece non può assolutamente trascurare il campionato anche perché rischia di non partecipare alla prossima Champions”.

“Ragazzi Milan-Napoli è partita secca e può accadere di tutto. Ma il Napoli in Champions è stato sontuoso anche nei gironi. E avere blasone e storia non serve a nulla: in campo non scendono Maldini e Baresi. È una sfida molto aperta. Ma su carta il Napoli è più forte. E ha molta molta fame. Non scambierei mai Osimehn e Kvaratskhelia per Leao e Giroud. Se contano i valori in campo il Napoli è favorito. Ma bisogna giocarsela” ha scritto un altro tifoso.

