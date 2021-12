Empoli, Andreazzoli: “Napoli fragile? No, mi piace e gioca un calcio che fa piacere agli occhi”

L’allenatore dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’ in onda su Radio24: “Non ho visto un Napoli fragile domenica, stanno passando un periodo con numerose assenze. Mi piace molto il Napoli, giocano un calcio che fa piacere agli occhi. Campionato livellato? Dipende dalla mentalità, il livello tecnico è diverso tra le 7 sorelle e il resto della compagnia, ma quelle che vengono dal basso non ci stanno ad essere considerate da bassifondi e vogliono migliorarsi, lo facciamo noi e anche le altre. Credo che anche le squadre importanti ormai abbiano capito che non si può più scendere in campo con la leggerezza di una volta perchè noi piccoli non ci stiamo”.

