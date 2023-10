“Dopo aver ammesso che Garcia è stato la terza scelta, De Laurentiis accusa i giornalisti di aver diffuso false informazioni…forse siora stampa troppo buona!” Pistocchi attacca elegantemente Adl e Garcia

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha commentato su Twitter le parole di Aurelio De Laurentiis e di Rudi Garcia contro la stampa:

“Dopo aver ammesso che Garcia è stato la terza scelta – dopo Thiago Motta e Luis Enrique – De Laurentiis accusa i giornalisti di aver diffuso false informazioni in relazione ai suoi contatti con Conte.

Perché Aurelio De Laurentiis non ha smentito subito? Garcia divide inoltre i giornalisti in amici e nemici (perché non competenti e incompetenti?). Se la responsabilità dell’infelice momento del Napoli diventa della stampa (che sinora è stata anche troppo buona) sarà difficile che le cose migliorino“.

