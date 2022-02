Di Canio: “Il Napoli è la squadra con più soluzioni davanti.”

Paolo Di Canio ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, in cui ha analizzato diversi temi del campionato, soffermandosi anche sul Napoli e sugli attacchi delle diverse big della Serie A.

“Napoli con più soluzioni davanti? Esatto, nel calcio le risorse non sono mai in eccesso. Spalletti aveva una squadra fisica tra Koulibaly, Anguissa e Osimhen e se n’è dovuta inventare un’altra fatta di piccoli come Lobotka e Demme. Eppure è riuscito a tenere in piedi l’inseguimento. Adesso deve reggere le due partite con Venezia e Inter, magari strappare una vittoria ed un pareggio e le cose si faranno interessanti. L’Inter per me resta la migliore e la favorita, ma staremo a vedere.

Nessuna coppia d’attacco per il Napoli? Piuttosto una tenaglia. Zielinski sulla trequarti, Fabiàn che con Anguissa o Lobotka è potuto avanzare ed è cresciuto parecchio. Davanti naturalmente Osimhen, con Lozano e Insigne. Lozano è argento vivo, se solo non si dimenticasse il pallone ogni tanto. Puoi giostrare di possesso nella metà campo avversaria o in ripartenza. Se Osimhen è in forma la squadra ha a disposizione diverse opzioni di gioco.”

Sull’Inter: “In Serie A vedo poche coppie d’attacco, solo una in realtà, cioè quella dell’Inter. L’alchimia tra Lautaro Martinez ed Edin Dzeko la troviamo sul piano del gioco. Dzeko sa essere trequartista raffinato quando si abbassa tra le linee, mentre Lautaro attacca. Due prime punte che si spostano automaticamente l’una in funzione dell’altra. Non a caso insieme hanno segnato venti gol.“

Sulla Juve: “Oggi non ha senso far agire Vlahovic, che equivale ad Haaland, come seconda punta. Lui insieme a Morata possono andare se studi un sistema di gioco che possa sfruttarli. Con i centrocampisti che ha la Juve, l’uomo giusto è Dybala. Così non si limita ai ricamini, non trotterella. Juve in corsa scudetto? Tutto può succedere, ma la Juventus ha davanti troppe squadre forti. Resta sul filo anche la qualificazione alla Champions”.

Instagram PSN

Twitter PSN

Facebook PSN

Youtube PSN

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati