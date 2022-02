Dalbert: “Napoli? Bella squadra ma possiamo vincere, con Mazzarri…”

In vista del match di lunedì sera, il terzino del Cagliari Dalbert ha parlato al Corriere dello Sport, riguardo alla partita, al suo rapporto con Spalletti, e al momento dei rossoblù.

Sul Napoli: “Dobbiamo puntare tutto sulle nostre qualità e se diamo il cento per cento, facendo quello che ci dice il mister, possiamo anche vincere. Il Napoli è una bella squadra, l’ho vista da spettatore all’andata perché ero infortunato. Ci sono tanti giocatori forti ma dobbiamo pensare ad essere altrettanto forti noi per provare a fare la differenza con i nostri giocatori. Testa alla nostra qualità, anche perché pur avendo obiettivi diversi possiamo giocarcela. Ora ci siamo rimessi in pista, stiamo meglio e abbiamo fiducia e stanno arrivando anche i risultati. La strada per la salvezza ora è quella giusta”.



Su Spalletti: “Sono sempre andato d’accordo con lui e mi ha aiutato tanto facendomi arrivare all’Inter”.

Sul buon momento del Cagliari: “Abbiamo iniziato male, senza fare ciò che avremmo voluto. Ora ci siamo rimessi in pista, stiamo meglio e abbiamo fiducia e stanno arrivando anche i risultati. La strada per la salvezza ora è quella giusta, ma dobbiamo continuare così. Non siamo stati fortunati perché tanti episodi ci andavano contro. Con il mister abbiamo continuato a lavorare tanto. La vittoria, poi, aiuta sempre perché l’umore migliora e tutto va per il meglio. Il calcio è gioia e i successi ti portano a stare meglio”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati