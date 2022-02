Condò: “Il Napoli è pronto a vincere lo scudetto”

Il giornalista Paolo Condò ha pubblicato il suo consueto editoriale su ‘La Repubblica’, analizzando la corsa scudetto dopo l’ultima giornata. Ecco i tratti più interessanti:

“Se assumiamo che la crescita non avviene tra gli agi, ma reagendo alle difficoltà, il modo in cui il Napoli ha vinto in casa della Lazio — la forza con la quale si è ribellato al pari tagliagambe di Pedro — ci parla di una squadra ormai pronta a vincere lo scudetto. Nessuno ne parla apertamente — un po’ per gufare gli altri, un po’ per schivare le responsabilità — ma è chiaro che le candidate sono tre con fette di torta di spessore simile, più uno spicchietto che è giusto avanzare per la Juve in caso di ulteriori frenate davanti.

Ieri Spalletti si è impadronito della ripresa dopo un tempo di pura resistenza al gran gioco di Sarri, e in filigrana affiora una trama del destino a unire nuovo e vecchio incantatore dei partenopei. Aveva preso i tre punti necessari con Insigne, affiancandosi in vetta al Milan — e domenica c’è lo scontro diretto — se ne era fatti scippare due perché Pedro non vive di memorie, li ha riagguantati perché la società ha avuto la forza di non vendergli Ounas, e l’algerino ha avviato l’azione decisiva, chiusa alla grande da Fabian Ruiz grazie a un assist di Insigne, e la sottolineatura non è casuale.

Erano dieci anni che la testa della classifica non registrava alla giornata 27 una quantità di punti così ridotta. Era, quello, il primo campionato del ciclo dei nove vinti dalla Juve: lo scontro diretto col Milan era già alle spalle, con la celebre svista del gol di Muntari sfuggito all’arbitro Tagliavento, e Allegri all’epoca faceva da lepre, a differenza di oggi. Il Milan conservava quattro punti di margine sulla Juve — il sorpasso sarebbe arrivato alla 31ª — e non esistevano altre concorrenti: quell’anno Conte vinse il suo primo scudetto a quota 84 (guarda caso quella citata sabato da Allegri), il Milan chiuse secondo a 80 e la terza, l’Udinese con 64 punti, arrivò quando avevano già smontato il palco delle premiazioni.”

Instagram PSN

Twitter PSN

Facebook PSN

Youtube PSN

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati