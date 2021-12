Negli studi di Mediaset, l’ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato il gol del Napoli arrivato su calcio d’angolo: “Il gol del Napoli nasce da un angolo arrivato dopo una rimessa laterale a favore del Milan data al Napoli. Lozano tocca con il piede destro anticipando Ballo Touré e l’assistente probabilmente non vede il pallone perché sta saltando. E’ un errore sfortunato, se non fosse arrivato il gol non saremmo qui a parlare di una rimessa laterale”.

