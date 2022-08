Carlo Alvino: “Navas non e’ la ciliegina…”

Carlo Alvino, giornalista, e stato intervistato alla radio ufficiale del Calcio Napoli, ed in merito al mercato degli azzurri, si e cosi espresso:

“Su Navas la strada e’ completamente spianata, credo che quando hai le idee chiare, non tantissimi soldi a disposizione, ma hai il tempo, ed il Napoli continua a prenderselo, e per fare un’operazione come quella di Keylor Navas, ci vuole del tempo. Abbiamo un maestro in questo , si chiama Cristiano Giuntoli, molto bravo ad operare durante il mercato, con il tempo. L’ operazione Anguissa dello scorso anno ne e’ l’esempio, e ci sono ancora tanti complimenti per lui, ma alle spalle c’e’ sempre Aurelio de Laurentiis, senza di lui non ci sarebbe tutto il resto.Una squadra, senza dimenticare Micheli, fortissima, ma non bisogna mai dimenticare il capo in testa. Perché potrai essere bravo quanto vuoi, ma senza il suo consenso, non succede nulla! Bravo Giuntoli, quando ha pressato su trattative arenate, vedi Raspadori per il costo elevato, ma pooi…e’ arrivato!Bravo Giuntoli, ma ottimo lavoro di squadra”

Carlo Alvino risponde cosi alle critiche….

“io pero’ lo dico poggi, ed in tempi non sospetti, ho sempre predicato calma, anche quando il clima era a dir poco velenoso, quando la frase piu’ in voga era “pappo’ caccia e sord” oppure Lecchino, si sono sprecati nei miei confronti parole come queste, lo faccio anche oggi, ma nel senso opposto, perche’ vedo, sento e tocco, troppa euforia, un errore madornale, .Il Napoli non era da buttare un mese fa’, oggi e’ un rosa più completa e continuera’ a fare la sua bella figura, non doveva lottare per non retrocedere un mese fa, non deve lottare per lo scudetto adesso, perche’ e solo il campo il vero giudice, al di là delle nostre chiacchiere e critiche.aspettiamo perché a me da fastidio sia quella cupa defezione di prima, sia questo entusiasmo di oggi che secondo me e molto fine a se stesso. Calma e tranquillita’, diamo tempo a Spalletti di quello che lui sa fare bene, cioe’ l’allenatore, ci sono tanti calciatori nuovi e bravi, e chiaro che e facile quando si ha materiale di prima qualita’, facciamo ambientare i nuovi ed a Spalletti Il tempo di scegliere sempre i migliori 11m da far scendere in campo”

Carlo Alvino, conclude su Navas…

“su Navas, la strada è tracciata, le idee del Napoli sono chiare, lui e affascinato dalla serie a , dalla piazza, che ha trovato grande entusiasmo, vai a giocare in una società dove c’e’ uno dei giovani italiani più forti, ha preso Ndombele, c’e’ questo Geoorgiano che è qualcosa di bello da vedere, ed e una spinta in piu’.Mi sono lanciato, perche devi anche capire le notizie come ti arrivano, le fonti e con chi hai a che fare, sono convinto che cio’ che ho scritto ieri a breve troverà conferma, anche se sul portiere ogni giorno che non si chiude e un giorno perso, credo che il Napoli stia facendo le cose fatte bene, e che non si possa più criticare, e chiaro che se si cerca il pelo nell’ uovo…spero solo che il Napoli, chiuda la sua campagna acquisti con una sola cessione, mi riferisco a Fabian, e l’acquisto di Navas, per poi capire che fine fara’ Meret, perché è chiaro che con l’avvento del costaricano, non puoi tenere tre portieri come Sirigu, Meret e Navas. Diciamo che qualche squadra per Meret c’e’ , il Napoli lavora, ed e bene che si sappia, l’obiettivo del Napoli e Navas, io sono convinto che questa operazione si concluderà, ed a quel punto, non sara piu’ la ciliegina sulla torta, ma la torta intera”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati